В Госдуме предложили ввести физкультминутку в госучреждениях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил ввести регулярные физкультминутки в госучреждениях, предприятиях и прочих организациях.
«Мною, как депутатом Государственной Думы, инициировано предложение о внедрении практики регулярных физкультминуток на предприятиях, в государственных учреждениях и организациях», — сказал он РИА Новости.
Хамитов отметил, что речь идёт о кратковременных, доступных каждому физических упражнениях, которые можно выполнять прямо на рабочем месте — без специального оборудования и без отрыва от трудового процесса.
Депутат Госдумы уточнил, что предлагаемая инициатива может быть реализована в формате рекомендательных методических материалов для работодателей, разработанных при участии министерства здравоохранения и министерства труда. Также, по его мнению, возможно проведение пилотных программ в ряде российских регионов.
«Такая практика уже доказала свою эффективность в ряде организаций: она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса, повышению работоспособности и профилактике профессиональных заболеваний», — добавил парламентарий.
Политик подчеркнул, что современный образ жизни значительной части трудоспособного населения России характеризуется малой подвижностью. По его словам, многократные исследования подтверждают: продолжительное пребывание в сидячем положении негативно сказывается на здоровье, провоцируя развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и иных хронических недугов.
Хамитов считает, что простые меры, такие как физкультминутки, способны принести реальную пользу миллионам граждан, улучшая качество их жизни и снижая нагрузку на систему здравоохранения.
«Убеждён, что формирование культуры повседневной заботы о здоровье должно стать приоритетом государственной политики в сфере охраны труда и профилактики заболеваний», — заключил депутат.