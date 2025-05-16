В Госдуме предложили ввести физкультминутку в госучреждениях

Депутат Госдумы уточнил, что предлагаемая инициатива может быть реализована в формате рекомендательных методических материалов для работодателей, разработанных при участии министерства здравоохранения и министерства труда. Также, по его мнению, возможно проведение пилотных программ в ряде российских регионов.