Daily Express: Зеленский разочаровался отсутствием Путина на переговорах в Стамбуле

— Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой, — добавила эксперт.