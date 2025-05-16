Daily Express: Зеленский разочаровался отсутствием Путина на переговорах в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, как только узнал, что президент России Владимир Путин не планирует приезжать в турецкий Стамбул для участия в переговорах. Такое мнение в четверг, 15 мая, высказала эксперт по языку тела, которая анализировала его реакцию.
— Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой, — добавила эксперт.
Кроме того, по ее словам, в ходе разговора президент Украины постоянно морщил нос от возмущения. Такая мимика может говорить о внутреннем гневе, который он испытал.
— Весь его облик указывает на то, как много надежд он возлагал на эту встречу, — цитирует заключения эксперта издание Daily Express.
Несмотря на свою реакцию, ранее глава Украины подписал указ о создании новой делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Встреча состоится уже в пятницу, 16 мая.