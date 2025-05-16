Рютте: НАТО и Эстония выясняют обстоятельства случившегося в Балтийском море

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, в координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — проинформировал Рютте.
При этом генсек призвал страны-члены продолжить «совместную работу по защите особо важных коммуникаций в балтийских водах».
Позднее истребитель РФ Су-35 предположительно вошел на минуту в воздушное пространство страны у полуострова Юминда, что сорвало планы по захвату судна. В связи с этим инцидентом МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ для выражения официального протеста.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о вызове временного поверенного России для вручения ноты протеста. Поводом стало якобы предполагаемое нарушение Россией эстонского воздушного пространства. Инцидент произошел во время инспекции эстонскими ВМС судна, якобы перевозившего, по их утверждению, российские энергоносители в исключительной экономической зоне страны. Как утверждает глава МИД, для мониторинга ситуации Россия «задействовала авиацию», что вызвало ответные действия НАТО в виде подъема собственных самолетов.
14 мая эстонские военные корабли предприняли попытку остановить танкер Jaguar под габонским флагом, следовавший в российский порт. Как сообщает агентство Reuters, судно включено в санкционный список Великобритании.
По словам эстонского министра иностранных дел российская сторона демонстрирует готовность защищать свой «теневой» флот. Глава МИД охарактеризовал сложившуюся ситуацию как требующую особого внимания.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что авиация ВКС России осуществляет полеты в полном соответствии с международными нормами, не нарушая границ воздушного пространства других государств и соблюдая безопасную дистанцию с иностранными воздушными судами.
Накануне военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с KP.RU заявил, что военно-морские силы Эстонии неудачно попыталась захватить танкер Jaguar, следовавший в Россию.