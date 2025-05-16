Рютте: НАТО и Эстония выясняют обстоятельства случившегося в Балтийском море

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о вызове временного поверенного России для вручения ноты протеста. Поводом стало якобы предполагаемое нарушение Россией эстонского воздушного пространства. Инцидент произошел во время инспекции эстонскими ВМС судна, якобы перевозившего, по их утверждению, российские энергоносители в исключительной экономической зоне страны. Как утверждает глава МИД, для мониторинга ситуации Россия «задействовала авиацию», что вызвало ответные действия НАТО в виде подъема собственных самолетов.