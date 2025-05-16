Депутат Гаврилов призвал пересмотреть порядок возвращения отопления при холодах

Глава комитета Госдуарственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости обновить порядок подачи отопления при холодной погоде.
— Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия, — высказался парламентарий.
Депутат также добавил, что ежегодно при похолодании в мае россиянам приходится искать другие способы отопить свое жилье.
По словам Гаврилова, последний весенний месяц 2025 года застал врасплох многих жителей Центральной России.
Кратковременное потепление послужило основанием для отключения отопления, однако позже вновь настали холода, передает РИА Новости.
Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что решение о возобновлении подачи тепла на фоне заморозков в мае принимают региональные власти.
Еще 6 мая заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в Москве приступили к поэтапному переводу системы теплоснабжения на летний режим из-за установившейся теплой погоды.