Суд признал законным отказ в иске Егора Крида к Мизулиной

Егор Крид обиделся на слова «скамер» в свой адрес.
Первый кассационный суд в Саратове поддержал решение нижестоящих судов, которые отказали рэперу Егору Криду (Егору Булаткину) в иске к «Лиге безопасного интернета» и ее руководителю Екатерине Мизулиной. Причиной спора стало высказывание Мизулиной, назвавшей артиста «главным скамером страны» во время онлайн-трансляции форума о безопасном интернете.
«Крид посчитал, что слово “скамер” (означающее “мошенник”) нанесло ущерб его репутации, и потребовал опровержения, а также денежную компенсацию за моральный вред. Однако суд первой инстанции и апелляция отказали ему. Экспертиза показала, что термин “скамер” не является общепринятым в русском языке и отсутствует в словарях, поэтому его нельзя однозначно трактовать как оскорбление», — говорится в telegram-канале кассационного суда.
Кассационный суд, изучив материалы дела и выслушав стороны, согласился с выводами предыдущих инстанций. Оснований для удовлетворения иска нет — пояснили в суде. Таким образом, судебное решение в пользу «Лиги безопасного интернета» и Мизулиной осталось в силе.
В 2023 году Егор Крид потребовал миллион рублей у Мизулиной за то, что она назвала его «главным скамером страны». Сама общественница сообщила, что певец и другие 14 популярных блогеров внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Причиной стала незаконная реклама казино на каналах и стриминговых ресурсах.