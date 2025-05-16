Суд признал законным отказ в иске Егора Крида к Мизулиной

«Крид посчитал, что слово “скамер” (означающее “мошенник”) нанесло ущерб его репутации, и потребовал опровержения, а также денежную компенсацию за моральный вред. Однако суд первой инстанции и апелляция отказали ему. Экспертиза показала, что термин “скамер” не является общепринятым в русском языке и отсутствует в словарях, поэтому его нельзя однозначно трактовать как оскорбление», — говорится в telegram-канале кассационного суда.