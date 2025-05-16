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Пятеро волонтеров из Дагестана погибли при бомбардировке в Газе

Дагестанские волонтеры погибли в секторе Газа, когда раздавали помощь нуждающимся.

Источник: Комсомольская правда

Пятеро волонтеров из Дагестана погибли в секторе Газа во время бомбардировки лагеря Джабалия. Об этом в Telegram-канале написал председатель совета имамов города Кизляра и Кизлярского района Дагестана Мухаммадхабиб Магомедов.

Сообщается, что волонтеры погибли во время того, как раздавали помощь нуждающимся.

Позднее гибель волонтеров подтвердил благотворительный фонд «Инсан». При этом в заявлении фонда сказано, что погибшие не были уполномоченными представителями фонда и действовали по собственной инициативе.

«В числе погибших — неравнодушные люди, которые по зову сердца занимались благим делом, принимая и распределяя помощь среди нуждающихся», — сказано в релизе фонда.

Напомним, в апреле министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций в секторе Газа. Теперь новые захваченные территории будут частью буферной зоны.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта 2025 года число погибших в Газе выросло до 50 тысяч человек с начала ударов Израиля.