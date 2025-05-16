Пятеро волонтеров из Дагестана погибли при бомбардировке в Газе

Пятеро волонтеров из Дагестана погибли в секторе Газа во время бомбардировки лагеря Джабалия. Об этом в Telegram-канале написал председатель совета имамов города Кизляра и Кизлярского района Дагестана Мухаммадхабиб Магомедов.
Сообщается, что волонтеры погибли во время того, как раздавали помощь нуждающимся.
Позднее гибель волонтеров подтвердил благотворительный фонд «Инсан». При этом в заявлении фонда сказано, что погибшие не были уполномоченными представителями фонда и действовали по собственной инициативе.
«В числе погибших — неравнодушные люди, которые по зову сердца занимались благим делом, принимая и распределяя помощь среди нуждающихся», — сказано в релизе фонда.
Напомним, в апреле министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций в секторе Газа. Теперь новые захваченные территории будут частью буферной зоны.
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта 2025 года число погибших в Газе выросло до 50 тысяч человек с начала ударов Израиля.