Тренера «Спартака» Станковича удалили в концовке матча против «Ростова»

Арбитр удалил главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак» Деяна Станковича в конце матча команды против «Ростова». Об этом стало известно в четверг, 15 мая.
Противостояние в рамках Кубка России по футболу закончилось со счетом 1:2 в пользу «Ростова».
Во время матча с поля также удалили нападающего Манфреда Угальде и полузащитника Наиля Умярова, играющих за «Спартак».
Главный тренер команды подвергся той же участи — за споры с арбитром Кириллом Левниковым Станкович получил сразу две желтые карточки на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте, передает РИА Новости.
Позже нападающий столичного ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что до последнего не мог поверить в высокие шансы выйти в суперфинал Кубка России по футболу. Также спортсмен сомневался в том, что его команде удастся обыграть петербургский «Зенит».