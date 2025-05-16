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Тренера «Спартака» Станковича удалили в концовке матча против «Ростова»

Арбитр удалил главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак» Деяна Станковича в конце матча команды против «Ростова». Об этом стало известно в четверг, 15 мая.

Арбитр удалил главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак» Деяна Станковича в конце матча команды против «Ростова». Об этом стало известно в четверг, 15 мая.

Противостояние в рамках Кубка России по футболу закончилось со счетом 1:2 в пользу «Ростова».

Во время матча с поля также удалили нападающего Манфреда Угальде и полузащитника Наиля Умярова, играющих за «Спартак».

Главный тренер команды подвергся той же участи — за споры с арбитром Кириллом Левниковым Станкович получил сразу две желтые карточки на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте, передает РИА Новости.

14 мая в ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу ПФК ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в серии пенальти после первого тайма. Команда одержала победу со счетом 2:0 (4:3 пенальти) и таким образом вышла в суперфинал турнира.

Позже нападающий столичного ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что до последнего не мог поверить в высокие шансы выйти в суперфинал Кубка России по футболу. Также спортсмен сомневался в том, что его команде удастся обыграть петербургский «Зенит».