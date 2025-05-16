Тренера «Спартака» Станковича удалили в концовке матча против «Ростова»

Позже нападающий столичного ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что до последнего не мог поверить в высокие шансы выйти в суперфинал Кубка России по футболу. Также спортсмен сомневался в том, что его команде удастся обыграть петербургский «Зенит».