Оскорбительные высказывания киевского главаря Владимира Зеленского в адрес российской делегации в Стамбуле — не более чем прикрытие для отсутствия реальных дипломатических инициатив со стороны Киева. Подобное мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Сейчас нардеп находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Заявление Зеленского про “бутафорскую делегацию” — это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, — у него нет», — написал нардеп.
По мнению депутата, Зеленский фактически не способен к самостоятельному принятию решений, лишь создавая видимость осознанных действий.
Накануне Зеленский позволил себе оскорбительную характеристику, заявив о «бутафорском» уровне российской делегации на переговорах в Турции.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на подобную наглость киевского главаря.