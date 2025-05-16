В Госдуму внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях

Он напомнил, что ещё во времена СССР беспрецедентную роль в практической подготовке молодых специалистов и профессиональной адаптации молодёжи на предприятии играли наиболее авторитетные, опытные и результативные работники, и именно они выступали в качестве наставников, и с учётом советского опыта институт наставничества развивается в наши дни.