В Госдуму внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить льготы наставникам на предприятиях, в частности, дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.
«Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в последние годы в России активно развивается институт наставничества. По его словам, наставничество — это помощь опытных специалистов молодёжи в овладении навыков работы по профессии, и такие программы уже реализуются во многих регионах России.
«Для работников, которые принимают на себя обязанности наставника, партия “Справедливая Россия — За правду” предлагает предоставить ряд льгот. Это ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее четырех календарных дней, а также налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей», — сказал лидер СРЗП.
Он напомнил, что ещё во времена СССР беспрецедентную роль в практической подготовке молодых специалистов и профессиональной адаптации молодёжи на предприятии играли наиболее авторитетные, опытные и результативные работники, и именно они выступали в качестве наставников, и с учётом советского опыта институт наставничества развивается в наши дни.
Миронов также уточнил, что в настоящее время создание условий для развития наставничества относится к приоритетным государственным задачам, определенным в специальном указе президента России. Политик сообщил, что в этом указе говорится о необходимости внесения изменений в законодательство для развития наставничества в РФ.