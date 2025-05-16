Мошенники отправляют россиянам фальшивые письма от Google: как распознать подвох

Сообщается, что в письме, отправленном от легитимного отправителя no-reply@google.com могут находиться ссылки на фишинговые сайты, которые при этом выглядят как ссылки на легитимные ресурсы. Если на таком сайте ввести свои данные, мошенники могут похитить деньги.