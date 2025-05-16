В МВД предупредили россиян о новом способе мошенничества через письма от Google

— Уязвимость позволяет повторно отправить официальное письмо от компании, изменив при этом текст. Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com, — рассказали в ведомстве.
Домен sites.google.com принадлежит официальному сервису Google Sites. Последний, в свою очередь, представляет собой простой инструмент для разработки веб-ресурсов.
Созданные на нем сайты автоматически публикуются в поддомене google.com — sites.google.com. Таким образом, фишинговые письма отправляются от надежного отправителя и ведут на страницу, которая на первый взгляд выглядит подлинной.
Однако если пользователь введет там свои данные, они автоматически попадут в руки аферистов.
— Если вы являетесь пользователем Gmail — рекомендуем до момента устранения уязвимости избегать перехода по ссылкам из электронных писем, — добавили в пресс-службе ведомства.
Недавно стало известно о том, что аферисты также начали воровать личные данные россиян благодаря рекламным рассылкам популярных интернет-магазинов.