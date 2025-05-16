Кассационный суд отклонил иск Крида к Мизулиной в 1 млн рублей

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил правомерность решения не взыскивать 1 млн рублей с Лиги безопасного интернета и ее руководителя Екатерины Мизулиной по иску артиста Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин). Об этом информирует Telegram-канал судебного органа.
«Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения, согласившись с выводом об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска», — следует из сообщения.
В исковом заявлении указывалось, что Мизулина в ходе своего выступления на XII Международном форуме безопасного интернета (трансляция велась на платформе «VK Видео») назвала Крида «главным скамером страны». Артист расценил это высказывание как порочащее его честь и достоинство, поскольку, по его мнению, термин «скамер» (означающий «мошенник») носит оскорбительный характер и может нанести ущерб его репутации как публичного лица. Видеозапись с данным высказыванием получила широкое распространение в интернете.
Позднее в рамках рассмотрения дела была назначена лингвистическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что слово «скамер» не является общеупотребительным в русском языке и отсутствует в словарных статьях.
Накануне Мосгорсуд не удовлетворил иск экс-солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной о защите репутации.