Кассационный суд отклонил иск Крида к Мизулиной в 1 млн рублей

В исковом заявлении указывалось, что Мизулина в ходе своего выступления на XII Международном форуме безопасного интернета (трансляция велась на платформе «VK Видео») назвала Крида «главным скамером страны». Артист расценил это высказывание как порочащее его честь и достоинство, поскольку, по его мнению, термин «скамер» (означающий «мошенник») носит оскорбительный характер и может нанести ущерб его репутации как публичного лица. Видеозапись с данным высказыванием получила широкое распространение в интернете.