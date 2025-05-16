Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 мая 2025

Погода в Иркутске 16 мая 2025 обещает переменную облачность, днем пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +9…+11 градусов, после захода солнца столбик термометра опустится до +1…+3. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с.
Погода в Иркутске 16 мая 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью 0…+5 градусов, при прояснении −1…-6, заморозки, днем +7…+12, при облачной погоде +1…+6, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Вот что обещает погода в Иркутске 16 мая 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи провели серию рейдов в Приангарье. Во время проверок осмотрели предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания и места массового проживания иностранцев.