В Госдуме призвали продумать возвращение отопления при заморозках

Депутат выразил недовольство тем, что каждое майское отключение отопления заставляет людей искать способы обогрева за свой счёт.
«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия», — приводит комментарий Гаврилова агентство РИА «Новости».
Гаврилов напомнил, что май 2025 года стал неприятным сюрпризом для жителей Центральной России. После кратковременного потепления, послужившего причиной отключения отопления, вновь пришли заморозки.
А пока, чтобы обогреть квартиры после отключения отопления, эксперты рекомендуют использовать электрические обогреватели. Этот метод считается самым безопасным для повышения температуры в жилище.