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Рубио: Представитель США будет присутствовать на переговорах РФ и Украины

Один из представителей администрации США будет задействован на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Один из представителей администрации США будет задействован на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

В турецкой Анталье представитель Белого дома ответил на несколько вопросов журналистов. Рубио уточнил, что в пятницу, 16 мая, у него запланирована встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и делегацией из Киева.

— Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня, — добавил американский госсекретарь.

Рубио также выразил надежду, что на встрече будут присутствовать турецкие представили.

— Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо представителя или членов нашей команды на соответствующем уровне, — цитирует его слова ТАСС.

Недавно стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, как только узнал, что президент России Владимир Путин не планирует приезжать в турецкий Стамбул для участия в переговорах.