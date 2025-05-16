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Рубио: на переговорах в Стамбуле будет присутствовать представитель США

Рубио рассчитывает, что переговоры украинской и российской сторон состоятся при посредничестве Турции и США.

Источник: Комсомольская правда

Американская сторона направит своего представителя для участия в российско-украинских переговорах в Стамбуле. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с журналистами в Анталье.

«Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — сказал Рубио.

По словам госсекретаря США, он рассчитывает, что переговоры украинской и российской сторон состоятся при посредничестве Турции, а также с возможным участием одного или нескольких представителей американской администрации.

Ранее Рубио заявил, что единственной возможностью добиться прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной является прямая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно. Накануне глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий.