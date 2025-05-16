Рубио: на переговорах в Стамбуле будет присутствовать представитель США

Ранее Рубио заявил, что единственной возможностью добиться прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной является прямая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно. Накануне глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий.