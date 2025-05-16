Юрист Георгиева: часть россиян сможет получить повышенную зарплату в июне

«Сотрудники, чья работа не может быть остановлена, например на производствах или в пекарнях, получат не менее двойного тарифа за смены в праздничные дни. То же касается работников с повременной оплатой — им положена двойная дневная или часовая ставка. А тем, кто трудится по окладу, оплатят либо в одинарном, либо в двойном размере сверх установленной нормы, в зависимости от объема фактически отработанного времени. Вместо этого работник может также выбрать дополнительный день отдыха», — рассказала Георгиева в интервью агентству «Прайм».