Юрист Георгиева: часть россиян сможет получить повышенную зарплату в июне

В июне 2025 года некоторые россияне смогут рассчитывать на повышенную оплату труда.
В июне 2025 года некоторые россияне смогут рассчитывать на повышенную оплату труда за работу в праздничные дни. Это связано с празднованием Дня России, в результате которого трудовая неделя будет сокращенной. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
«Сотрудники, чья работа не может быть остановлена, например на производствах или в пекарнях, получат не менее двойного тарифа за смены в праздничные дни. То же касается работников с повременной оплатой — им положена двойная дневная или часовая ставка. А тем, кто трудится по окладу, оплатят либо в одинарном, либо в двойном размере сверх установленной нормы, в зависимости от объема фактически отработанного времени. Вместо этого работник может также выбрать дополнительный день отдыха», — рассказала Георгиева в интервью агентству «Прайм».
Отмечается, что в 2025 году 12 июня — День России — приходится на четверг, поэтому для многих это будет выходной день. Кроме того, пятница, 13 июня, тоже станет выходным из-за переноса выходного с субботы 8 марта.
Ранее эксперты напоминали, что аналогичный порядок оплаты действует и в майские праздники: согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, за работу в выходные и праздничные дни сотрудникам полагается не менее двойной оплаты либо дополнительный день отдыха по выбору работника. В случае выбора отгула выплата производится по обычным тарифам, а дополнительный выходной не оплачивается сверх нормы.