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В Госдуму внесут проект о льготах для наставников на предприятиях

Законопроект, предусматривающий предоставление льгот наставникам на предприятиях внесут в нижнюю палату парламента. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают закрепить для наставников право на дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей.

Депутаты СРЗП внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях.

Законопроект, предусматривающий предоставление льгот наставникам на предприятиях внесут в нижнюю палату парламента. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают закрепить для наставников право на дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей.

«Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее четырех календарных дней. А также налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей», — сообщил лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что в последние годы в России активно развивается институт наставничества. По мнению парламентария, принятие законопроекта позволит стимулировать участие квалифицированных сотрудников в обучении молодых кадров и повысит качество подготовки специалистов на предприятиях.