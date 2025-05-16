В Госдуму внесут проект о льготах для наставников на предприятиях

Законопроект, предусматривающий предоставление льгот наставникам на предприятиях внесут в нижнюю палату парламента. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают закрепить для наставников право на дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей.