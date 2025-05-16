В Усть-Каменогорске назвали самые криминогенные улицы

По информации YK-news.kz, за 4 месяца текущего года в Усть-Каменогорске зарегистрировано 1 011 уголовных правонарушений.
По сведениям интернет-портала «Карта правонарушений», в пятерку самых криминогенных улиц города вошли:
- проспект Назарбаева (61 правонарушение);
- проспект Сатпаева (54 правонарушения);
- улица Казахстан (48 правонарушений);
- улица Кабанбай батыра (44 правонарушения);
- проспект Абая (36 правонарушений).
«Карта правонарушений» — это интерактивный онлайн-сервис, отображающий информацию о зарегистрированных преступлениях и правонарушениях на географической карте в режиме реального времени.