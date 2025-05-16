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«Известия»: пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды

С 18 мая у пассажиров, вылетающих из петербургского аэропорта Пулково, могут возникнуть проблемы: рейсы задержат, а в самолетах может не оказаться питания из-за новых правил досмотра бортового питания в целях безопасности. Об этом сообщают «Известия».

Перебои с продуктами для пассажиров могут возникнуть из-за новых правил безопасности.

С 18 мая у пассажиров, вылетающих из петербургского аэропорта Пулково, могут возникнуть проблемы: рейсы задержат, а в самолетах может не оказаться питания из-за новых правил досмотра бортового питания в целях безопасности. Об этом сообщают «Известия».

«Причина беспокойства перевозчиков — изменения в правилах проверки еды, которую загружают на борт. Раньше компании-поставщики (например, “Транспит Северо-Запад” и “Флай Сервис Логистик”) доставляли питание по определенной схеме. Теперь аэропорт поменял место и способ досмотра этих продуктов. Перевозчики опасаются, что из-за новых правил они просто не успеют получить и загрузить еду в самолеты», — заявляет газета «Известия», ссылаясь на некоторых поставщиков питания и авиаперевозчиков.

В пресс-службе Пулково отмечают, что поставщиков еды для пассажирских рейсов предупредили о грядущих изменениях еще в 2024 году. Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком стала компания «Аэромар», чей цех расположен на границе контролируемой зоны аэропорта и оборудован всем необходимым для досмотра продуктов. В воздушной гавани добавили, что «Аэромар» подтверждает, что справится с текущим объемом перевозок и обеспечит все рейсы бортовым питанием.

Накануне празднования 9 мая россияне массово жаловались на задержки, переносы, отмены рейсов и огромные очереди в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом некоторые пассажиры оказались заперты в международных аэропортах.