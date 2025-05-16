«Известия»: пассажиров Пулково предупредили о задержках рейсов и отсутствии еды

В пресс-службе Пулково отмечают, что поставщиков еды для пассажирских рейсов предупредили о грядущих изменениях еще в 2024 году. Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком стала компания «Аэромар», чей цех расположен на границе контролируемой зоны аэропорта и оборудован всем необходимым для досмотра продуктов. В воздушной гавани добавили, что «Аэромар» подтверждает, что справится с текущим объемом перевозок и обеспечит все рейсы бортовым питанием.