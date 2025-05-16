Глава Самарской станции скорой помощи задержан по подозрению во взятке

Ранее Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону принял решение об аресте на два месяца для мэра Новочеркасска Юрия Лысенко, который является фигурантом дела о взяточничестве. Его задержали по подозрению в получении взятки от застройщика в размере более 8 миллионов рублей. Теперь политику может грозить до 16 лет тюремного заключения.