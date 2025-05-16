Кассационный суд отклонил иск Крида в отношении Мизулиной о защите чести

Первый саратовский кассационный суд общей юрисдикции признал полностью законным решение суда, в рамках которого певцу Егору Криду отказали в иске к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в инстанции.
Музыканта не устроило то, что Мизулина во время своей речи на XII Международном форуме безопасного интернета назвала его «главным скамером страны».
Истец считает, что подобные высказывания нанесли вред его репутации как артиста, ведь слово «скамер» означает «мошенник».
Кроме того, видеозапись с выступлением главы «Лиги безопасного интернета» была опубликована в Сети, из-за чего получила широкое распространение.
Крид призвал суд опровергнуть данные сведения, а также взыскать с Мизулиной один миллион рублей в качестве компенсации.
Однако инстанция не встала на сторону певца — причиной является то, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в языке и не входит в словари, передает РИА Новости.
Недавно управление Федеральной монопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело против Крида и рэпера Андрея Смелянского (Toxis) — они оба нарушили закон о рекламе.