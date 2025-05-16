Американского певца Криса Брауна задержала полиция Британии по делу о нападении

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали американского певца Криса Брауна — его подозревают в нападении на музыкального продюсера в лондонском ночном клубе в позапрошлом году. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в Sun.
Музыканта поймали в Манчестере, туда он прилетел на своем частном самолете. Согласно заявлению лондонской полиции, артиста задержали в одном из отелей города.
Брауну уже предъявили обвинения, 16 мая состоится суд, передают в издании.
13 мая актер Жерар Депардье был признан виновным по обвинению в сексуальных домогательствах, совершенных на съемках фильма «Зеленые волны» в 2021 году. Артист приговорен к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения и внесен в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
В апреле 2023 года тринадцать французских актрис и моделей обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. Уточняется, что в период с 2004 по 2022 год актер домогался этих женщин во время съемок, однако ни одна из них не решилась написать заявление в правоохранительные органы.