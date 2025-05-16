Американского певца Криса Брауна задержала полиция Британии по делу о нападении

В апреле 2023 года тринадцать французских актрис и моделей обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. Уточняется, что в период с 2004 по 2022 год актер домогался этих женщин во время съемок, однако ни одна из них не решилась написать заявление в правоохранительные органы.