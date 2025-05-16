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Роспотребнадзор готовит шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа

Попова уточнила, что промышленного производства прототипов таких вакцин на текущий момент нет ввиду отсутствия необходимости.

Источник: Аргументы и факты

Российские ученые разработали шесть экспериментальных вакцин против птичьего гриппа, предназначенных для экстренного применения в случае передачи вируса человеку.

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС, препараты созданы на различных технологических платформах и в настоящее время готовятся к доклиническим исследованиям.

По словам Поповой, специалисты сосредоточились на разработке универсальных прототипов, способных обеспечить защиту от различных геновариантов вируса типа H5NX. Особое внимание уделяется созданию препарата, эффективного против разных штаммов нейраминидазы — ключевого фермента, способствующего распространению вируса в организме.

Глава ведомства подчеркнула, что текущая эпидемиологическая ситуация не требует запуска промышленного производства вакцин, поскольку межвидовой переход вируса пока не зафиксирован. Однако научное сообщество и фармацевтическая отрасль поддерживают высокий уровень готовности для оперативного развертывания массового выпуска препаратов в случае необходимости.

«Наша главная задача — обеспечить технологическую возможность быстрого производства эффективной вакцины в требуемых объемах, если возникнет такая потребность», — отметила Попова, добавив, что специалисты продолжают мониторинг эволюции вируса и совершенствование разработанных прототипов.

Между тем в России завершается вторая фаза клинических исследований первой вакцины от аллергии на березу.