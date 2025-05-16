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«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» уверенно обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0.

Источник: Аргументы и факты

В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» уверенно обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0 на их домашнем стадионе, что позволило каталонской команде гарантировать себе победу в текущем турнире.

Голы в этой встрече забили Ламин Ямаль на 53-й минуте и Фермин Лопес на добавленной к основному времени 90+6 минут. Стоит отметить, что на 80-й минуте игрок «Эспаньола» Леандро Кабрера был удален с поля, что значительно упростило задачу гостей.

После этой победы «Барселона» набрала 85 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице, опережая второго «Реал» на два тура до завершения чемпионата на семь очков. Этот успех стал для клуба 28-м в истории завоеванных титулов чемпиона Испании, что является значительным достижением, хотя рекорд по количеству титулов принадлежит «Реалу», у которого их 36.

Ранее московский ЦСКА вырвал победу у петербургского «Зенита», обеспечив себе место в суперфинале Фонбет Кубка России по футболу. Игра состоялась в столице.