«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

После этой победы «Барселона» набрала 85 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице, опережая второго «Реал» на два тура до завершения чемпионата на семь очков. Этот успех стал для клуба 28-м в истории завоеванных титулов чемпиона Испании, что является значительным достижением, хотя рекорд по количеству титулов принадлежит «Реалу», у которого их 36.