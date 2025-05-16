Попова: В России готовят шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа

В России созданы шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа. Они готовятся к доклиническим испытаниям, информирует ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Сообщается, что пока не идет речи о промышленном производстве прототипов вакцин, так как вирус птичьего гриппа не осуществил межвидовой переход.
«Однако готовность должна быть высокая для того, чтобы произвести быстро и много качественной вакцины, которая была бы эффективна», — подчеркнула Попова.
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