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Попова: В России готовят шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа

Роспотребнадзор проведет доклинические испытания вакцины от птичьего гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В России созданы шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа. Они готовятся к доклиническим испытаниям, информирует ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Сообщается, что пока не идет речи о промышленном производстве прототипов вакцин, так как вирус птичьего гриппа не осуществил межвидовой переход.

«Однако готовность должна быть высокая для того, чтобы произвести быстро и много качественной вакцины, которая была бы эффективна», — подчеркнула Попова.

Ранее биолог Чумаков объяснил, почему птичий грипп H5N1 стал глобальной угрозой: опасный вирус атакует фермы и подбирается к человеку.

Тем временем выявлен завозной случай холеры в Подмосковье. Чем это может быть опасно и почему у холеры из Индии в России нет шансов развиться, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с очередным пугающим заявлением относительно грозящей человечеству новой пандемии, которая может начаться «уже завтра».