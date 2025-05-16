Жителя Камчатки подозревают в реабилитации нацизма за комментарий в Сети

«С декабря 2023 года по апрель 2024 подозреваемый разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности», — указано в сообщении СК.
Следователи добавили, что оперативное сопровождение по делу проводят сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю.
Ранее Life.ru сообщал, как ФСБ пресекла серию вооружённых нападений на российские школы. В результате оперативных действий задержали шесть человек.