Культурные учреждения ждут прикамцев в «Ночь музеев»

Культурные учреждения Пермского края станут участниками «Ночи музеев» (6+) — ежегодной культурной акции, в рамках которой музеи, галереи и арт-пространства открывают свои двери для посетителей в необычное время. В 2025 году центральная тема — «Герои». Акция пройдет 17 мая и предложит гостям погрузиться в мир искусства, истории и науки в неформальной атмосфере.
В этот день гостям предложат специальные программы: экскурсии, мастер-классы, перформансы, лекции и интерактивные выставки, объединенные центральной темой.
Традиционно, насыщенную программу представляют краевые музеи. 17 мая Пермский краеведческий музей присоединяется к акции «Ночь музеев», которая пройдет сразу во всех 9 филиалах. В апреле 2025 года Музей-диорама отметил 55-летие. В «Ночь музеев» посетители приглашаются на лекцию-экскурсию «История возникновения и развития “Музея-диорамы в Мотовилихе”, чтобы узнать об основных этапах жизни музея.
«Ночь музеев» в Доме Мешкова будет посвящена году защитника Отечества и презентации новых выставок. В течение вечера все желающие смогут пройтись по залам экспозиции, выполняя задания квеста «Герои экспозиции». Для гостей Дома Мешкова будет проведена настольная игра «Речной вокзал» о жизни в 1960−70-е годы в Перми.
В «Ночь музеев» в Доме-музее Н. Г. Славянова заработают стенды с тремя видами сварки — лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической. Под контролем опытных сварщиков будут проводиться мастер-классы по созданию памятного сувенира: медведя, динозавра или мамонта.
Специальные детские программы состоятся в Музее пермских древностей и Детском музейном центре.
Большая программа на весь день ждет гостей «Хохловки»: здесь можно будет сыграть в традиционные бытовые уличные игре на ловкость и смекалку, освоить азы пения по крюкам и ткацкому ремеслу, послушать былички о нечистой силе, а также подняться на самую высокую точку музея — колокольню из села Сыра Суксунского района.
Пермская художественная галерея в «Ночь музеев» приглашает на новую моновыставку на «Телте» в рамках проекта «От реставрации к интерпретации». Выставка посвящена картине «Большой выигрыш» (1874) Николая Неврева, одного из ведущих мастеров русской жанровой и исторической живописи второй половины XIX века. С середины 1860-х годов Неврев обратился к бытовому жанру и сразу занял в нем ведущее место наравне с Василием Перовым, Илларионом Прянишниковым, Василием Пукиревым.
Гости музея ПЕРММ смогут увидеть сразу несколько крупных выставок, среди которых как ключевые арт-объекты из богатого фонда музея, так и специальный проект, посвященный Лысьвенской каске «СШ-40» (стальной шлем) и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К акции присоединились и частные музеи. Так, специальная «магическая» программа пройдет этой ночью в Театре Народного артиста РФ Владимира Данилина, где гости смогут не только прикоснуться к «магическому» закулисью, но и узнать секреты некоторых фокусов и даже смастерить собственный иллюзионный реквизит во время мастер-классов.
Много сюрпризов ждет гостей Музея северного пчеловодства от «Тенториум». Во время специальных бесплатных экскурсий посетители узнают о такой узкой теме, как пчеловодство во время Великой Отечественной войны. «У нас свои герои — это пчелы и пчеловоды. Гости узнают, как применялись пчелопродукты на фронте, какой вклад вносили пчеловоды для Победы», — рассказывают организаторы проекта.
Уже постоянный участник «Ночи» — Музей Аптекарского двора — в этом году подготовил программу «Фармацевтические подвиги», во время которой пройдут не только экскурсии, но и интересные мастер-классы, где можно попробовать себя в роли фармацевта и узнать больше о лекарственных травах, поучаствовать в изготовлении аптечного порошка в специальной лаборатории музея.
Музей «Ретро-Гараж» создал большую просветительскую программу для своих гостей: от лекции с показом полётного высотного оборудования экипажа самолётов МИГ-31 до демонстрации модели танка Т-26, с которым смогут сфотографироваться все желающие.
«Ночь музеев» — отличный повод совершить поездку по краю. В акции примут участие все крупные и малые региональные музеи, в каждом из которых есть своя изюминка, редкие экспонаты, интересная программа или впечатляющий ландшафт. Так, Музей-заповедник «Сользавод», расположенный на территории уникального памятника деревянного промышленного зодчества — Усть-Боровского солеваренного завода в Соликамске, подготовил специальный квест для гостей этой «Ночи». Особым событием станет выставка «Соленый тыл», которая расскажет о земляках, работавших на сользаводе до войны, и ушедших на фронт.
В Коми-Пермяцком краеведческом музее в Кудымкаре продолжится лекторий, приуроченный к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и Году коми-пермяцкого языка в Пермском крае. 16 мая здесь пройдет увлекательная лекция о сакральных камнях округа, которым приписывают магическую силу и небесное происхождение. Лектор — фольклорист и кандидат филологических наук Светлана Королёва, представит материалы, собранные в научных экспедициях.
Ждет гостей и Чердынский краеведческий музей, где впервые за четверть века обновлена экспозиция в Музее истории веры (ул. Успенская, 59) — первом на Урале музее, посвященном христианизации Перми Великой и Сибири. Основная программа «Ночи» состоится в новом выставочном пространстве и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт даст презентация нового издания Государственного архива Пермского края «Здравствуйте, товарищ Габова, здравствуйте!» Письма Георгия Момотова с фронта (1943−1945)".
Программы участников можно посмотреть на сайте и в социальных сетях акции.
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