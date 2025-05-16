Культурные учреждения ждут прикамцев в «Ночь музеев»

Уже постоянный участник «Ночи» — Музей Аптекарского двора — в этом году подготовил программу «Фармацевтические подвиги», во время которой пройдут не только экскурсии, но и интересные мастер-классы, где можно попробовать себя в роли фармацевта и узнать больше о лекарственных травах, поучаствовать в изготовлении аптечного порошка в специальной лаборатории музея.