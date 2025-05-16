Суд отказал Егору Криду в взыскании 1 млн рублей с Екатерины Мизулиной

Согласно исковому заявлению, Мизулина во время своего выступления на XII Международном форуме безопасного интернета назвала Крида «главным скамером страны». Певец расценил эти действия как порочащее его честь и достоинство, так как, по его мнению, выражение «скамер» (означающее мошенника) носит оскорбительный характер и несет ущерб его репутации.
В рамках рассмотрения дела была назначена судебная лингвистическая экспертиза, которая установила, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари. В итоге Одинцовский суд Московской области отказал Криду в удовлетворении иска.
Это уже не первый случай, когда суд отказывает Криду в удовлетворении иска к Мизулиной. Ранее также Московский областной суд признал законным отказ взыскать 1 миллион рублей с Лиги безопасного интернета.