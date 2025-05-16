Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказал Егору Криду в взыскании 1 млн рублей с Екатерины Мизулиной

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ взыскать 1 миллион рублей с главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по иску певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

Согласно исковому заявлению, Мизулина во время своего выступления на XII Международном форуме безопасного интернета назвала Крида «главным скамером страны». Певец расценил эти действия как порочащее его честь и достоинство, так как, по его мнению, выражение «скамер» (означающее мошенника) носит оскорбительный характер и несет ущерб его репутации.

В рамках рассмотрения дела была назначена судебная лингвистическая экспертиза, которая установила, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари. В итоге Одинцовский суд Московской области отказал Криду в удовлетворении иска.

Это уже не первый случай, когда суд отказывает Криду в удовлетворении иска к Мизулиной. Ранее также Московский областной суд признал законным отказ взыскать 1 миллион рублей с Лиги безопасного интернета.