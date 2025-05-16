Суд отказал Егору Криду в взыскании 1 млн рублей с Екатерины Мизулиной

Согласно исковому заявлению, Мизулина во время своего выступления на XII Международном форуме безопасного интернета назвала Крида «главным скамером страны». Певец расценил эти действия как порочащее его честь и достоинство, так как, по его мнению, выражение «скамер» (означающее мошенника) носит оскорбительный характер и несет ущерб его репутации.