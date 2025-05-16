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В Иркутске мужчина встал на воинский учет после вмешательства судебных приставов

Приставы ограничили нарушителю право на выезд за пределы России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутска, получивший российское гражданство, был вынужден встать на воинский учет после вмешательства судебных приставов. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, 27-летний мужчина, ранее живший в Узбекистане, длительное время уклонялся от исполнения долга, несмотря на действующее судебное решение.

— Когда он проигнорировал требования закона, приставы приняли меры: сначала ограничили его право на выезд за пределы России, а затем взыскали с него исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП.

Это дало результат — мужчина оперативно посетил военкомат Октябрьского и Правобережного округов Иркутска, где официально встал на воинский учет и предоставил подтверждающую справку. Одновременно он погасил наложенный на него штраф, перечислив деньги в федеральный бюджет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске двух мошенников осудят за фиктивную продажу авто на 20 млн.