Мерц: Германия не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условием для установления продолжительного прекращения огня с Украиной является остановка поставок западного оружия украинским войскам. Он отметил, что продолжение поставок предоставит Киеву преимущество, позволив ему проводить мобилизацию и отправлять новые силы на фронт.