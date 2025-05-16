Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Германия не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

Власти Германии не планируют в ближайшее время поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ZDF.

Власти Германии не планируют в ближайшее время поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ZDF.

— Этот вопрос не стоит на повестке дня, — высказался он.

Кроме того, Мерц считает, значимость подобного вооружения для Киева слишком преувеличена.

Канцлер также сообщил, что украинская армия в скором времени пополнится крылатыми ракетами от Франции и Великобритании.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что решение правительства Германии о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus может означать новое качество отношений Москвы и Берлина.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условием для установления продолжительного прекращения огня с Украиной является остановка поставок западного оружия украинским войскам. Он отметил, что продолжение поставок предоставит Киеву преимущество, позволив ему проводить мобилизацию и отправлять новые силы на фронт.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что условие России о прекращении военной помощи Украине на время остановки боевых действий является «неживым» и никому не поможет.