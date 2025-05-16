Власти Германии не планируют в ближайшее время поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ZDF.
— Этот вопрос не стоит на повестке дня, — высказался он.
Кроме того, Мерц считает, значимость подобного вооружения для Киева слишком преувеличена.
Канцлер также сообщил, что украинская армия в скором времени пополнится крылатыми ракетами от Франции и Великобритании.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что решение правительства Германии о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus может означать новое качество отношений Москвы и Берлина.
10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условием для установления продолжительного прекращения огня с Украиной является остановка поставок западного оружия украинским войскам. Он отметил, что продолжение поставок предоставит Киеву преимущество, позволив ему проводить мобилизацию и отправлять новые силы на фронт.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что условие России о прекращении военной помощи Украине на время остановки боевых действий является «неживым» и никому не поможет.