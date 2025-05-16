Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки

«Это сильнейший стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался», — сказал Мартынов, комментируя 5-часовой сон.