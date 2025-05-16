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Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки

Врач Мартынов: сон меньше пяти часов в сутки способствует развитию диабета.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сон менее 5 часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ожирения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Это сильнейший стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался», — сказал Мартынов, комментируя 5-часовой сон.

По его словам, если спать по 5 часов в сутки, то ухудшится работа мозга, могут появиться симптомы, схожие с алкогольным опьянением.

«Недосыпание напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения… При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его “высыпанием” на выходных не получится», — добавил невролог.