Врач рассказал, что будет, если спать меньше пяти часов в сутки

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сон менее 5 часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ожирения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«Это сильнейший стресс для организма. Повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался», — сказал Мартынов, комментируя 5-часовой сон.
По его словам, если спать по 5 часов в сутки, то ухудшится работа мозга, могут появиться симптомы, схожие с алкогольным опьянением.
«Недосыпание напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, ожирения… При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его “высыпанием” на выходных не получится», — добавил невролог.