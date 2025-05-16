Хабаровск присоединится к акции «Ночь музеев» уже сегодня

Участие в ней примут пять музеев и хабаровский детский эколого-биологический центр. Первые мероприятия пройдут уже сегодня, 16 мая.
18:00 — гостей ждут в Детском эколого-биологическом центре (переулок Ремесленный, 3). В программе — эксперименты и опыты, интерактивные площадки, творческие мастер-классы. Вход свободный.
19:00 — культурная программа продолжится в музее «Мир говорящих машин», где выступят местные артисты GYAVUK, Юлия Киселева, Светлана Тиканова. Гостей также ждет программа «12 злобных зрителей» и спектакль «А можно услышать Нину?».
Субботний культурный марафон начнется в 17:00 в музее истории Хабаровска. Посетителей ждут традиционные экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.
Больше культурных событий — в карточках.