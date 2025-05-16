За букет сирени из сквера приморцам грозит уголовное дело и штрафы до полумиллиона

Как уточнили специалисты, такие растения являются муниципальной собственностью, и их повреждение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
«Если сирень сорвали из корыстных побуждений и причинили ущерб свыше 2,5 тысячи рублей, это считается кражей», — сообщили в ведомстве. В этом случае нарушителю грозит уголовное наказание и штраф до 80 тысяч рублей, а при значительном ущербе — лишение свободы.
Если же срыв произошел без корыстного умысла — например, чтобы подарить цветы близкому человеку, — речь идет об административном правонарушении. Штраф в этом случае составит от 500 до 1 тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток.
Отдельное внимание уделяется случаям, когда кустарник после срыва соцветий полностью погибает. В подобных ситуациях, по статье 260 УК РФ, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо обязательные работы.
Власти призвали жителей Приморья бережно относиться к зеленым насаждениям, особенно в преддверии массового цветения сирени в городских парках и дворах.