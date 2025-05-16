За букет сирени из сквера приморцам грозит уголовное дело и штрафы до полумиллиона

«Если сирень сорвали из корыстных побуждений и причинили ущерб свыше 2,5 тысячи рублей, это считается кражей», — сообщили в ведомстве. В этом случае нарушителю грозит уголовное наказание и штраф до 80 тысяч рублей, а при значительном ущербе — лишение свободы.