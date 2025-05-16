Регионам России дадут возможность запускать свои сервисы на «Госуслугах»

Издание отмечает, что федеральный проект «Государство для людей», реализуемый с 2023 года под кураторством Дмитрия Григоренко, направлен на объединение госуслуг в удобные сервисы, соответствующие конкретным жизненным ситуациям. Он не входит в нацпроекты, но дополняет их реальными результатами. Уже работает 34 федеральных сервиса и 157 региональных, к 2025 году планируется запуск 70 федеральных и 425 региональных.