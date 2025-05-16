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Регионам России дадут возможность запускать свои сервисы на «Госуслугах»

Российские регионы смогут запускать собственные цифровые сервисы на платформе «Госуслуги» с использованием готовых типовых решений. Первые такие шаблоны уже разработали Аналитический центр при правительстве и Минэкономики. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Российские регионы смогут запускать собственные цифровые сервисы на платформе «Госуслуги».

Российские регионы смогут запускать собственные цифровые сервисы на платформе «Госуслуги» с использованием готовых типовых решений. Первые такие шаблоны уже разработали Аналитический центр при правительстве и Минэкономики. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Субъекты РФ получат доступ к набору инструментов, которые позволят быстрее и дешевле создавать цифровые сервисы по ключевым жизненным ситуациям — от записи ребенка в первый класс до предоставления земельных участков. Это поможет масштабировать лучшие региональные практики и обеспечить одинаково высокое качество услуг для граждан по всей стране», — рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на секретариат Григоренко.

Издание отмечает, что федеральный проект «Государство для людей», реализуемый с 2023 года под кураторством Дмитрия Григоренко, направлен на объединение госуслуг в удобные сервисы, соответствующие конкретным жизненным ситуациям. Он не входит в нацпроекты, но дополняет их реальными результатами. Уже работает 34 федеральных сервиса и 157 региональных, к 2025 году планируется запуск 70 федеральных и 425 региональных.

Ранее URA.RU сообщало, что в МВД предложили использовать портал «Госуслуги» для проверки пользователей на сайтах знакомств. В анкетах может отображаться информация о наличии судимости, если человек даст согласие на обработку данных. Минцифры и МВД уже работают над созданием сервиса, который будет передавать такие сведения в формате «да/нет».