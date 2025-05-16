МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме с письмами от Google

Ранее специалист предупредила о потенциальных рисках, связанных даже с безобидными разговорами с мошенниками. Она отметила, что общение с такими личностями лучше всего завершать сразу, поскольку они могут записывать ваш голос и интонацию для последующего использования в создании фальшивых материалов.