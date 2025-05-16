МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме с письмами от Google

Как пояснили в правоохранительных органах, уязвимость позволяет злоумышленникам использовать настоящий адрес отправителя (например, no-reply@google.com), но подменять текст письма. Получатель видит якобы легитимное сообщение, однако ссылки в нём ведут на фальшивые страницы, стилизованные под Google. Введённые на таких сайтах данные попадают в руки мошенников.
В МВД рекомендуют пользователям Gmail воздержаться от перехода по ссылкам в письмах до тех пор, пока компания Google не устранит уязвимость. Особую осторожность следует проявлять при получении сообщений с просьбой ввести логин, пароль или платёжные данные.
Ранее специалист предупредила о потенциальных рисках, связанных даже с безобидными разговорами с мошенниками. Она отметила, что общение с такими личностями лучше всего завершать сразу, поскольку они могут записывать ваш голос и интонацию для последующего использования в создании фальшивых материалов.