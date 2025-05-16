У экс-замминистра транспорта конфисковали недвижимость на 100 млн

Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере в феврале 2025 года. По информации следствия, он незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества.