У экс-замминистра транспорта конфисковали недвижимость на 100 млн

Чалик в данный момент находится под домашним арестом.
У бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика суд арестовал недвижимость и землю общей кадастровой стоимостью на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Решение об аресте имущества Чалика вынесла судья Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова. Под обременения попали квартира в центре Москвы (улица Серафимовича) площадью 120 квадратных метров стоимостью 58 млн рублей, квартира в Химках площадью 73квадратных метров за 9,2 млн рублей и жилье в Московском регионе», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на решение суда.
Также у экс-чиновника арестовали два земельных участка (35 соток) в деревне Владычино под Химками. На них стоит трехэтажный коттедж (400 кв. м) и хозпостройки. Общая кадастровая стоимость этой недвижимости — около 27 млн рублей.
Чалик заявил, что купил все активы на свою официальную зарплату. Сам он находится под домашним арестом по делу о растрате четырех млн рублей, когда работал в ГосНИИ гражданской авиации.
Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере в феврале 2025 года. По информации следствия, он незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества.