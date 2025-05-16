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ЕС напуган возможным объединением Румынии, Венгрии и Словакии против Украины

В Европейском союзе (ЕС) опасаются, что Венгрия и Словакия могут объединиться с главой румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симионом. Об этом в рассказали в издании Politico.

В Европейском союзе (ЕС) опасаются, что Венгрия и Словакия могут объединиться с главой румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симионом. Об этом в рассказали в издании Politico.

Политики в Брюсселе же считают, что подобный альянс способен полностью заблокировать европейскую поддержку для Украины.

— Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний Симион присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию, — отметили в газете.

В случае, если Румыния встанет на сторону Венгрии и Словакии, то все усилия по поддержке Киева потерпят крах.

Недавно европейский парламент начал расследование в отношении группы евродепутатов, которые в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне присутствовали в Москве.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин ранее встретил глав государств, прибывших на парад Победы в столицу РФ. В этом году празднование посетили лидеры более 20 стран.