ЕС напуган возможным объединением Румынии, Венгрии и Словакии против Украины

— Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний Симион присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию, — отметили в газете.