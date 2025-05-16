Сын Трампа показал послание о покушении на отца: вот кто хотел убить президента

Сын президента США Дональда Трампа — Дональд-младший разгадал необычный ребус с ужасающим смыслом. Так, Трамп-младший разместил в своей соцсети X скриншот поста экс-директора ФБР Джейса Коми на пляже. Он выложил из ракушек цифры «86» и «47». В американском сленге банд «86» означает устранение или физическую расправу, а Трамп как известно — 47-й президент Соединенных Штатов.
«Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумец», — подписал скриншот сын Трампа.
Как заявила официальный представитель ведомства Кристи Ноэм, в настоящее время Департамент внутренней безопасности совместно с Секретной службой проводят расследование данного инцидента и предпримут все необходимые действия.
Напомним, что в 2024 году, еще до вступления Трампа на второй президентский срок, на республиканца было совершено покушение, в результате которого одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, прострелив ему ухо.