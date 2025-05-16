Нутрициолог предупредила о скрытых опасностях чая

Эксперт подчеркнула, что чай — это настой биологически активных веществ (кофеин, танины, антиоксиданты), каждый из которых по-своему влияет на организм. В то время как вода обеспечивает чистую гидратацию, чай запускает сложные биохимические процессы. Кофеин бодрит, но провоцирует потерю жидкости, танины ухудшают усвоение железа, а антиоксиданты, хоть и полезны, в избытке нарушают баланс.