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Нутрициолог предупредила о скрытых опасностях чая

Нутрициолог Попова: Избыток кофеина в чае может стать причиной бессонницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибирякам стоит внимательнее относиться к количеству потребляемого чая, предупреждает нутрициолог Юлия Попова в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, избыток этого напитка может вызвать бессонницу, тахикардию и нервозность из-за высокого содержания кофеина.

— Чай содержит алкалоиды, которые перегружают печень и почки, а его мочегонный эффект приводит к обезвоживанию, — пояснила специалист. — Распространенное заблуждение, что чай может заменить воду, ошибочно. На самом деле он требует увеличения потребления чистой жидкости.

Эксперт подчеркнула, что чай — это настой биологически активных веществ (кофеин, танины, антиоксиданты), каждый из которых по-своему влияет на организм. В то время как вода обеспечивает чистую гидратацию, чай запускает сложные биохимические процессы. Кофеин бодрит, но провоцирует потерю жидкости, танины ухудшают усвоение железа, а антиоксиданты, хоть и полезны, в избытке нарушают баланс.