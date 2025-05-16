Нутрициолог предупредила о скрытых опасностях чая

Сибирякам стоит внимательнее относиться к количеству потребляемого чая, предупреждает нутрициолог Юлия Попова в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, избыток этого напитка может вызвать бессонницу, тахикардию и нервозность из-за высокого содержания кофеина.
— Чай содержит алкалоиды, которые перегружают печень и почки, а его мочегонный эффект приводит к обезвоживанию, — пояснила специалист. — Распространенное заблуждение, что чай может заменить воду, ошибочно. На самом деле он требует увеличения потребления чистой жидкости.
Эксперт подчеркнула, что чай — это настой биологически активных веществ (кофеин, танины, антиоксиданты), каждый из которых по-своему влияет на организм. В то время как вода обеспечивает чистую гидратацию, чай запускает сложные биохимические процессы. Кофеин бодрит, но провоцирует потерю жидкости, танины ухудшают усвоение железа, а антиоксиданты, хоть и полезны, в избытке нарушают баланс.