В ГД призвали пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов подчеркнул необходимость пересмотра существующих правил и механизмов по возвращению отопления в жилые помещения при внезапных похолоданиях. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что важно обновить нормативы так, чтобы органы власти реагировали не только на формальные требования, но и на реальные метеоусловия, что позволит своевременно включать отопление в экстремальных ситуациях.
Депутат выразил недовольство тем, что ежегодные отключения отопления в мае вынуждают граждан самостоятельно искать способы обогрева за свой счет. По его словам, такие ситуации создают дополнительные сложности для населения и требуют более ответственного подхода со стороны властей.
Ранее общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что, несмотря на то что отопительный сезон завершился, жители многих домов по-прежнему сообщают о горячих батареях. Он объяснил, что делать, если отопление не отключили по плану.