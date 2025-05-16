Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Популярный R&B-исполнитель Крис Браун обвиняется в инциденте с нападением в лондонском ночном клубе.
По данным Sky News, британская прокуратура предъявила официальные обвинения музыканту в связи с конфликтом, произошедшим в престижном клубе Tape в центре Лондона. Потерпевшим в деле значится музыкальный продюсер, личность которого не раскрывается.
Первое судебное заседание по делу назначено на пятницу в Манчестере. Этот процесс может создать серьезные осложнения для артиста, который готовился к масштабному мировому турне. В июне Браун планировал дать серию концертов в Великобритании, включая выступления в Манчестере, в рамках своего международного тура.
Известный такими мировыми хитами как «Loyal», «Run It» и «Under the Influence», Браун уже сталкивался с правовыми проблемами в прошлом. Новый инцидент может негативно сказаться на его профессиональной деятельности и репутации в музыкальной индустрии. В настоящее время представители артиста не предоставили официальных комментариев по существу обвинений.