Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Известный такими мировыми хитами как «Loyal», «Run It» и «Under the Influence», Браун уже сталкивался с правовыми проблемами в прошлом. Новый инцидент может негативно сказаться на его профессиональной деятельности и репутации в музыкальной индустрии. В настоящее время представители артиста не предоставили официальных комментариев по существу обвинений.