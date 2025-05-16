Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении

Браун подозревается в нападении на музыкального продюсера в ночном клубе Tape в центре Лондона.

Популярный R&B-исполнитель Крис Браун обвиняется в инциденте с нападением в лондонском ночном клубе.

По данным Sky News, британская прокуратура предъявила официальные обвинения музыканту в связи с конфликтом, произошедшим в престижном клубе Tape в центре Лондона. Потерпевшим в деле значится музыкальный продюсер, личность которого не раскрывается.

Первое судебное заседание по делу назначено на пятницу в Манчестере. Этот процесс может создать серьезные осложнения для артиста, который готовился к масштабному мировому турне. В июне Браун планировал дать серию концертов в Великобритании, включая выступления в Манчестере, в рамках своего международного тура.

Известный такими мировыми хитами как «Loyal», «Run It» и «Under the Influence», Браун уже сталкивался с правовыми проблемами в прошлом. Новый инцидент может негативно сказаться на его профессиональной деятельности и репутации в музыкальной индустрии. В настоящее время представители артиста не предоставили официальных комментариев по существу обвинений.