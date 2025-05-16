Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до лета 2025 года

Ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает обсуждения с федерациями зимних видов спорта касательно участия российских атлетов в Играх 2026 года. Спортивный директор МОК Кит Макконнелл отметил, что организация придерживается мнения, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств.