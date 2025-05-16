Премьер-министр Малайзии согласился с мнением Путина о крушении рейса MH17

Ибрагим заявил, что во время встречи с главой РФ он обсудил произошедшее. Кроме того, они поговорили по поводу того, как именно необходимо реагировать на заявление совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Путин выразил свои соболезнования в связи с трагедией, а также напомнил о необходимости разобраться в причинах случившегося.
— Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен — это обязательное предварительное условие, — цитирует слова Ибрагима РИА Новости.
Помимо этого, премьер-министр Малайзии пообещал, что обязательно передаст слова российского лидера о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не принимает ангажированные выводы по делу MH17.