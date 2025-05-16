Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Малайзии согласился с мнением Путина о крушении рейса MH17

Малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим поддержал мнение российского лидера Владимира Путина касательно расследования крушения Boeing 777 в 2014 году. Своим отношением к ситуации он поделился во время лекции в МГИМО.

Малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим поддержал мнение российского лидера Владимира Путина касательно расследования крушения Boeing 777 в 2014 году. Своим отношением к ситуации он поделился во время лекции в МГИМО.

Ибрагим заявил, что во время встречи с главой РФ он обсудил произошедшее. Кроме того, они поговорили по поводу того, как именно необходимо реагировать на заявление совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Путин выразил свои соболезнования в связи с трагедией, а также напомнил о необходимости разобраться в причинах случившегося.

— Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен — это обязательное предварительное условие, — цитирует слова Ибрагима РИА Новости.

Помимо этого, премьер-министр Малайзии пообещал, что обязательно передаст слова российского лидера о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не принимает ангажированные выводы по делу MH17.