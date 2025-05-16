Дмитрий Демешин принял участие в открытии строительного класса в гимназии № 8 в Хабаровске

Учебный план строительных классов для старшеклассников (10−11 классы) включает в себя изучение теоретических основ и приобретение практических умений по таким предметам, как «Черчение», «Материаловедение в строительстве», «Экология в строительстве», «Геодезия и картография», «Теоретическая механика». Ученики 8−9 классов посещают факультативные занятия, где знакомятся с основами черчения и макетирования, а также получают базовые знания в области гидродинамики и компьютерных технологий, применяемых в строительстве. Кроме того, для школьников организуются выезды на производственные объекты и действующие стройплощадки. Гимназия № 8 сотрудничает с Тихоокеанским государственным университетом в подготовке будущих инженеров-строителей, а лицей «Вектор» реализует образовательные программы совместно с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.