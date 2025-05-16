Дмитрий Демешин принял участие в открытии строительного класса в гимназии № 8 в Хабаровске

В гимназии № 8 г. Хабаровска после ремонта открылся строительный класс. С этим событием школьников поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia.
В сентябре минувшего года в учебных заведениях Хабаровска начали функционировать два инженерных класса. Их цель — подготовка учащихся к освоению строительных профессий и будущей работе в этой области. Открытию этих классов предшествовало подписание многостороннего договора о сотрудничестве между краевым министерством строительства, саморегулируемой организацией «РОС “СОЮЗ”», университетами и школами. Образовательный процесс тесно связан с деятельностью строительных компаний. Например, в октябре прошлого года строительная компания «Талан» провела ремонтные работы в классе лицея «Вектор». В настоящее время группа компаний «Юникей» завершила обновление и оснащение кабинета в гимназии № 8. В классе установлены интерактивная доска, лазерный и 3D-принтеры, а также персональные компьютеры.
— С каждым годом строительная отрасль становится все более технологичной. Хорошие профессиональные строители, архитекторы, те, кто изменяет нашу среду к лучшему, обеспечивая строительство домов, набережных, объектов социальной инфраструктуры, — это люди, которые нужны нам в первую очередь, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что профессионалы в строительной отрасли сегодня крайне востребованы на рынке труда, и образовательный процесс не остается в стороне, обеспечивая подготовку кадров со школьной скамьи.
— Уверен, благодаря новым подходам нам удастся обеспечить отрасль молодыми творческими профессиональными строителями, которые изменят облик Хабаровска, городов Хабаровского края к лучшему, — заявил глава региона.
Дмитрий Демешин поблагодарил компанию «Юникей» за реализацию важной для региона инициативы и пожелал учащимся высоких целей и уверенного движения вперед.
После открытия Дмитрий Демешин пообщался с учащимися. Школьники представили губернатору свои проекты.
После визита глава региона отметил неподдельный интерес юных дарований к инженерному делу и строительным специальностям. По его словам, ребят привлекает архитектура и возможность влиять на облик родного города.
Учебный план строительных классов для старшеклассников (10−11 классы) включает в себя изучение теоретических основ и приобретение практических умений по таким предметам, как «Черчение», «Материаловедение в строительстве», «Экология в строительстве», «Геодезия и картография», «Теоретическая механика». Ученики 8−9 классов посещают факультативные занятия, где знакомятся с основами черчения и макетирования, а также получают базовые знания в области гидродинамики и компьютерных технологий, применяемых в строительстве. Кроме того, для школьников организуются выезды на производственные объекты и действующие стройплощадки. Гимназия № 8 сотрудничает с Тихоокеанским государственным университетом в подготовке будущих инженеров-строителей, а лицей «Вектор» реализует образовательные программы совместно с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в текущем году планируется открытие еще одного строительного класса в Комсомольске-на-Амуре, на базе гимназии № 45. Образовательное учреждение будет взаимодействовать с Комсомольским-на-Амуре государственным университетом в вопросах подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли. Начало обучения запланировано на 1 сентября.
Инициатива создания строительных классов соответствует целям нового национального проекта «Кадры», направленного на оперативную и качественную подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. Выпускники инженерных классов получат преференции в виде дополнительных баллов при поступлении на профильные строительные специальности.