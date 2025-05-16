Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина

Ибрагим оценил шутку Путина.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим испугался реакции своей жены на его ответ президенту России Владимиру Путину, когда тот загадал загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Об этом малайзийский лидер рассказал в МГИМО.
«Когда мы шли на пресс-конференцию [Путин] тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. Он рассказал ее, и, конечно же, она стала “вирусной”. И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — пояснил Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости.
Официальная встреча Путина и Ибрагима прошла 13 мая в Москве. Во время переговоров российский лидер задал малайзийскому коллеге загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Первый был предназначен для главы страны, второй — для его жены. Ибрагим почти сразу предположил, что третий трон предназначен для второй жены царя, на что Путин ответил, что такой ответ мог бы дать только настоящий мусульманин. Позже малайзийский премьер добавил, что Путин редко шутит на публике.
Ибрагим в МГИМО также выразил согласие с позицией президента Путина относительно расследования катастрофы рейса MH17. Анвар Ибрагим отметил важность проведения независимого и профессионального расследования причин трагедии, подчеркнув, что этот процесс должен быть свободен от влияния и давления со стороны отдельных государств.