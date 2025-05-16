Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина

«Когда мы шли на пресс-конференцию [Путин] тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. Он рассказал ее, и, конечно же, она стала “вирусной”. И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — пояснил Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости.