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Названы самые востребованные пластические операции среди россиянок

Пластический хирург Гамалея: Липоскульптура тела стала трендом среди россиянок.

Источник: Комсомольская правда

Российские женщины все чаще прибегают к пластической хирургии. И если раньше за изменением внешности летали за границу, то теперь все наоборот — иностранцы приезжают в Россию за красотой. Пластический хирург Мария Гамалея назвала KP.RU топ самых популярных операций.

— Спрос на пластическую хирургию растет с каждым годом. Профессионализм российских врачей не уступает мировым стандартам. Пластика молочных желез, пожалуй, на вершине топа самых популярных операций у россиянок, — поделилась специалист.

Так, чаще всего женщины выбирают увеличение груди или коррекцию формы. Второе место занимает блефаропластика — операция на веках, которая визуально «отматывает» возраст на 10−15 лет. Такая операция проходит быстро, а восстановление занимает всего несколько дней.

Растет спрос среди россиянок и на липоскульптуру тела. Врач удаляет лишний жир с живота или боков и переносит его, например, в область ягодиц с целью сделать фигуру более гармоничной. Смас-подтяжка лица, которая раньше была популярна только у женщин после 50, теперь востребована и у 35-летних.

Замыкает список абдоминопластика — удаление лишней кожи на животе. По словам эксперта, ее часто делают женщины после родов или те, кто сильно похудел.