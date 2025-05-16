Названы самые востребованные пластические операции среди россиянок

Растет спрос среди россиянок и на липоскульптуру тела. Врач удаляет лишний жир с живота или боков и переносит его, например, в область ягодиц с целью сделать фигуру более гармоничной. Смас-подтяжка лица, которая раньше была популярна только у женщин после 50, теперь востребована и у 35-летних.