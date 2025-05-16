Горка: Трамп является реалистом в вопросе потерянных украинских территорий

Американский лидер Дональд Трамп придерживается более реалистичной позиции в вопросе утраченных украинских территорий за время проведения специальной военной операции. Об этом рассказал старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка.
Журналисты спросили у политика, есть ли необходимость во время переговоров в Стамбуле обсуждать вопрос территорий, которые Киев утратил.
— Мы живем в реальном мире. Администрация Дональда Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию, — ответил он.
Кроме того, Горка отметил, что главная цель США в данном вопросе — остановить боевые действия. Все остальные вопросы будут решаться после, передает РИА Новости.
При этом госсекретарь США Марко Рубио ранее отметил, что США не возлагают больших надежд на российско-украинские переговоры в Стамбуле. Он считает, что единственной возможностью урегулировать конфликт на Украине является личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа.