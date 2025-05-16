В Новосибирске водолазы проверяют дно Оби перед купальным сезоном

Работы проходили на глубине около двух метров. По словам специалистов, видимость под водой ограничена — не более полуметра. Водолазы работают в сухих гидрокостюмах, которые изолируют от холодной воды. С берега поддерживается постоянная связь: к каждому водолазу подсоединён сигнальный кабель длиной 40 метров. В среднем обследование одной зоны занимает от трёх до четырёх часов.