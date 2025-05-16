В Новосибирске водолазы проверяют дно Оби перед купальным сезоном

В Новосибирске начались плановые работы по обследованию дна Оби у городских пляжей. В преддверии открытия купального сезона водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы провели очистку акватории у Бугринского пляжа. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
Работы проходили на глубине около двух метров. По словам специалистов, видимость под водой ограничена — не более полуметра. Водолазы работают в сухих гидрокостюмах, которые изолируют от холодной воды. С берега поддерживается постоянная связь: к каждому водолазу подсоединён сигнальный кабель длиной 40 метров. В среднем обследование одной зоны занимает от трёх до четырёх часов.
«Пока нашли только камень и заколку для волос. Стёкол нет. Здесь достаточно чистый пляж, горожане не оставляют крупный мусор», — сообщил после первого погружения спасатель 3-го класса аварийно-спасательного отряда «Южный» Алексей Васильев.
Кроме водолазов, в обследовании участвует подводный дрон, который помогает в поиске мусора в труднодоступных местах.
После завершения работ на Бугринке обследование продолжится ещё на четырёх пляжах Новосибирского водохранилища. Специалисты начнут проверку, как только уровень воды позволит безопасно проводить работы.
По словам заместителя начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Алексея Коцупало, точная дата начала купального сезона пока остаётся открытой: всё зависит от температуры воды. Предварительно сезон может стартовать 1 июня, но допускается перенос. Купание на официальных пляжах будет разрешено только после выполнения всех требований по безопасности.