Кожемяко предложил китайцам построить порт в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился в рабочую поездку в провинцию Гуандун, где провел ряд переговоров. Так, в ходе переговоров он особое внимание уделил строительству совместного порта в Славянке Хасанского округа мощностью 30 млн тонн. Реализация этого плана позволит удешевить логистику и усилить связи между северо-востоком Китая и Приморьем.