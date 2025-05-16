Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кожемяко предложил китайцам построить порт в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил с первым вице-губернатором провинции Гуандун Чжан Гочжи перспективы экономического сотрудничества между регионами, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился в рабочую поездку в провинцию Гуандун, где провел ряд переговоров. Так, в ходе переговоров он особое внимание уделил строительству совместного порта в Славянке Хасанского округа мощностью 30 млн тонн. Реализация этого плана позволит удешевить логистику и усилить связи между северо-востоком Китая и Приморьем.

«Такой порт позволил бы переваливать продукцию от провинций Цзилинь, Хэйлунцзян на юг Приморья, что удобнее и дешевле, чем через порт Далянь», — отметил Кожемяко.

Кроме того, обсуждались инвестиции в логистику, переработку леса и сельхозпродукции. Глава региона предложил китайской стороне размещать производства в Приморье на базе международной ТОР с льготными условиями: свободная таможенная зона, налоговые послабления на 15 лет, упрощенный визовый режим.

Стороны также рассмотрели идеи по развитию культурного обмена — от гастролей балета до выставок произведений из Третьяковки и Эрмитажа. Губернатор выступил с инициативой восстановить прямое авиасообщение между Владивостоком и Гуанчжоу и пригласил делегацию Гуандуна на Восточный экономический форум.