Кожемяко предложил китайцам построить порт в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился в рабочую поездку в провинцию Гуандун, где провел ряд переговоров. Так, в ходе переговоров он особое внимание уделил строительству совместного порта в Славянке Хасанского округа мощностью 30 млн тонн. Реализация этого плана позволит удешевить логистику и усилить связи между северо-востоком Китая и Приморьем.
«Такой порт позволил бы переваливать продукцию от провинций Цзилинь, Хэйлунцзян на юг Приморья, что удобнее и дешевле, чем через порт Далянь», — отметил Кожемяко.
Кроме того, обсуждались инвестиции в логистику, переработку леса и сельхозпродукции. Глава региона предложил китайской стороне размещать производства в Приморье на базе международной ТОР с льготными условиями: свободная таможенная зона, налоговые послабления на 15 лет, упрощенный визовый режим.
Стороны также рассмотрели идеи по развитию культурного обмена — от гастролей балета до выставок произведений из Третьяковки и Эрмитажа. Губернатор выступил с инициативой восстановить прямое авиасообщение между Владивостоком и Гуанчжоу и пригласил делегацию Гуандуна на Восточный экономический форум.